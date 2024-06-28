В Омске бывший полицейский участвовал в продаже наркотиков

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор бывшему полицейскому, который работал в Управлении по контролю за оборотом наркотиков.
По данным УФСБ по Омской области, оперативник систематически изымал часть обнаруженных у задержанных наркоторговцев запрещённых средств и сбывал их через подконтрольных ему драгдилеров. Кроме того, в июле 2023 года сотрудник похитил наркотическое средство «мефедрон» массой более килограмма, изъятого его коллегами в ходе оперативной деятельности.
В октябре 2023 года фигурант был задержан сотрудниками УФСБ России по Омской области. На основании материалов Управления СУ СК России по Омской области в отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело.
Суд признал бывшего полицейского виновным в хранении и сбыте наркотиков, и их хищении. Его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и лишили звания капитана полиции.