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В Омске бывший полицейский участвовал в продаже наркотиков

«Товар» при этом он забирал у других наркодилеров, пользуясь своей работой.

Источник: Om1.ru

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор бывшему полицейскому, который работал в Управлении по контролю за оборотом наркотиков.

По данным УФСБ по Омской области, оперативник систематически изымал часть обнаруженных у задержанных наркоторговцев запрещённых средств и сбывал их через подконтрольных ему драгдилеров. Кроме того, в июле 2023 года сотрудник похитил наркотическое средство «мефедрон» массой более килограмма, изъятого его коллегами в ходе оперативной деятельности.

В октябре 2023 года фигурант был задержан сотрудниками УФСБ России по Омской области. На основании материалов Управления СУ СК России по Омской области в отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело.

Суд признал бывшего полицейского виновным в хранении и сбыте наркотиков, и их хищении. Его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и лишили звания капитана полиции.