В Омске бывший полицейский участвовал в продаже наркотиков

По данным УФСБ по Омской области, оперативник систематически изымал часть обнаруженных у задержанных наркоторговцев запрещённых средств и сбывал их через подконтрольных ему драгдилеров. Кроме того, в июле 2023 года сотрудник похитил наркотическое средство «мефедрон» массой более килограмма, изъятого его коллегами в ходе оперативной деятельности.