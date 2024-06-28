В Новосибирске девочка получила черепно-мозговую травму в детском саду

Уточняется, что в июне 2022 года обвиняемый, являясь руководителем юридического лица, заключил с МКДОУ «Детский сад № 66» контракт на ремонт кровли в образовательном учреждении. В целях снижения материальных затрат ремонт был выполнен с существенными нарушениями строительных норм и правил, вследствие чего в августе 2023 года от порыва ветра произошел отрыв части покрытия кровли, один из фрагментов которой при падении нанес удар 5-летней воспитаннице детского сада по голове.