На Южном Урале задержали иностранца за попытку дать взятку таможеннику

«Сотрудник таможни в установленном порядке доложил своему руководству. Во время попытки передачи денег взяткодатель был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области во взаимодействии с Челябинской таможней с поличным», — сообщают в ведомстве. В отношении иностранца возбудили уголовное дело о даче взятки должностному лицу в крупном размере. После задержания мужчину отправили под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, а также штраф в 80-кратном размере суммы подношения.