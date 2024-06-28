На Южном Урале задержали иностранца за попытку дать взятку таможеннику

На Южном Урале задержали иностранца, предложившего 200 тысяч рублей начальнику отдела таможни. Мужчина хотел, чтобы взамен без контроля пропустили задержанную ранее машину, которая принадлежала коммерческой фирме. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ по региону.
«Сотрудник таможни в установленном порядке доложил своему руководству. Во время попытки передачи денег взяткодатель был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области во взаимодействии с Челябинской таможней с поличным», — сообщают в ведомстве. В отношении иностранца возбудили уголовное дело о даче взятки должностному лицу в крупном размере. После задержания мужчину отправили под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, а также штраф в 80-кратном размере суммы подношения.
Ранее сообщалось, что в Карталах осудили врача местной больницы, который за полученную от местной жительницы взятку скрыл информацию о наркотической зависимости ее сына, а также подменил предназначенные для лабораторных исследований биоматериалы.