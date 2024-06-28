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В Новосибирске на водохранилище утонул 14-летний подросток

По данным спасателей, школьник зашёл в воду, проигнорировав запрещающие знаки.

Источник: Соцсети

В четверг, 27 июня на Новосибирском водохранилище утонул 14-летний подросток. Информацию об этом распространила пресс-служба муниципальной аварийно-спасательной службы мегаполиса.

По данным ведомства, школьник, в числе других отдыхающий, купался в месте неорганизованного отдыха, где выставлен знак «Купание запрещено». В результате в какой-то момент он скрылся под водой.

На место прибыла водолазная группа спасателей МАСС. При помощи эхолота специалисты обнаружили тело погибшего в 60−70 метрах от берега. Его подняли со дна водоёма и передали сотрудникам полиции.

В связи с очередным трагическим случаем, спасатели вновь обратились к родителям несовершеннолетних.

«Контролируйте ваших детей. Не разрешайте им самостоятельно ходить на водоемы. Не купайтесь в местах неорганизованного отдыха! Не подавайте плохой пример своим детям!», — говорится в сообщении МАСС.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске оштрафовали родителей, отпустивших детей купаться без присмотра.

несчастный случай