В Новосибирске на водохранилище утонул 14-летний подросток

В четверг, 27 июня на Новосибирском водохранилище утонул 14-летний подросток. Информацию об этом распространила пресс-служба муниципальной аварийно-спасательной службы мегаполиса.
По данным ведомства, школьник, в числе других отдыхающий, купался в месте неорганизованного отдыха, где выставлен знак «Купание запрещено». В результате в какой-то момент он скрылся под водой.
На место прибыла водолазная группа спасателей МАСС. При помощи эхолота специалисты обнаружили тело погибшего в 60−70 метрах от берега. Его подняли со дна водоёма и передали сотрудникам полиции.
В связи с очередным трагическим случаем, спасатели вновь обратились к родителям несовершеннолетних.
«Контролируйте ваших детей. Не разрешайте им самостоятельно ходить на водоемы. Не купайтесь в местах неорганизованного отдыха! Не подавайте плохой пример своим детям!», — говорится в сообщении МАСС.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске оштрафовали родителей, отпустивших детей купаться без присмотра.