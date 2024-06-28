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75-летняя женщина погибла в ДТП с погрузчиком и легковым авто под Пуховичами

Под Пуховичами Volkswagen врезался в погрузчик, погибла 75-летняя женщина.

Источник: УВД Мингорисполкома

75-летняя женщина погибла в ДТП с Volkswagen и погрузчиком под Пуховичами, сообщили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Согласно предварительной информации, 27 июня, в четверг, примерно в 15.00 на восьмом километре автодороги Р-68 «Пуховичи-Узда-Негорелое» 37-летний водитель, находясь за рулем Volkswagen Passat, в момент обгона врезался в погрузчик «Амкодор». За рулем транспортного средства находился 61-летний местный житель.

В ведомстве отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия 75-летняя пассажирка автомобиля погибла. Кроме того, 57-летняя женщина-пассажир с травмами была доставлена в больницу.