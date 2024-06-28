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В Ростове силовики нагрянули с проверками на рынок

Искали нарушителей миграционного законодательства.

В Ростовской области силовики нагрянули с проверками на ряд производственных объектов и частных домов. Искали нарушителей миграционного законодательства, а также натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт.

Как сообщили военные следователи, проверки прошли совместно с полицейскими, а также сотрудниками военкоматов.

«Рейды проходили в частных секторах в Аксайском районе, а также в Первомайском и Пролетарском районах Ростова, в том числе на одном из предприятий, специализирующихся на производстве бакалейной продукции», — прокомментировали в военном следственном управлении.

Всего опросили 111 человек. Из них 26 получили повестки в военкоматы для постановки на учёт. Ещё 27 человек будут привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

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