В Ростове силовики нагрянули с проверками на рынок

В Ростовской области силовики нагрянули с проверками на ряд производственных объектов и частных домов. Искали нарушителей миграционного законодательства, а также натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт.
Как сообщили военные следователи, проверки прошли совместно с полицейскими, а также сотрудниками военкоматов.
«Рейды проходили в частных секторах в Аксайском районе, а также в Первомайском и Пролетарском районах Ростова, в том числе на одном из предприятий, специализирующихся на производстве бакалейной продукции», — прокомментировали в военном следственном управлении.
Всего опросили 111 человек. Из них 26 получили повестки в военкоматы для постановки на учёт. Ещё 27 человек будут привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.