На Южном Урале подростки от безделья угнали 2 автомобиля

Сотрудники полиции установили, что около восьми часов вечера подростки в возрасте 15, 16 и 17 лет пошли гулять и увидели стоящий у дома ВАЗ-2107. Один из подростков предложил покататься на нем, на что его друзья согласились. Они подошли к машине и обнаружили, что задняя дверь открыта, и попытались завести её при помощи проводов замка зажигания, однако машина не завелась. После этого несовершеннолетние вместе откатили машину от дома и снова попробовали ее завести, но у них вновь не получилось.