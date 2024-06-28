На Южном Урале подростки от безделья угнали 2 автомобиля

Сотрудники полиции установили, что около восьми часов вечера подростки в возрасте 15, 16 и 17 лет пошли гулять и увидели стоящий у дома ВАЗ-2107. Один из подростков предложил покататься на нем, на что его друзья согласились. Они подошли к машине и обнаружили, что задняя дверь открыта, и попытались завести её при помощи проводов замка зажигания, однако машина не завелась. После этого несовершеннолетние вместе откатили машину от дома и снова попробовали ее завести, но у них вновь не получилось.
«На соседней улице подростки заметили ВАЗ-2112 и решили попробовать угнать его. Оказалось, что у машины были открыты все двери. Они откатили машину подальше от дома, после чего поехали кататься в лесной массив вблизи деревни Худяково», — рассказали в ГУ МВД региона.
Материалы будут направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.