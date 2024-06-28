В уфимской Зеленой роще прямо во время движения вспыхнула машина

Инцидент произошел на улице Бакалинская. У легковушки на ходу произошло возгорание в моторном отсеке. Очевидцы попытались ликвидировать пожар с помощью огнетушителей, однако им это не удалось. В итоге авто потушили прибывшие на место пожарные МЧС.