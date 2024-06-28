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В уфимской Зеленой роще прямо во время движения вспыхнула машина

В Уфе на улице Бакалинская на ходу загорелся автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 27 июня, в уфимском микрорайоне Зеленая роща загорелась машина. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент произошел на улице Бакалинская. У легковушки на ходу произошло возгорание в моторном отсеке. Очевидцы попытались ликвидировать пожар с помощью огнетушителей, однако им это не удалось. В итоге авто потушили прибывшие на место пожарные МЧС.

— Пострадавших нет, — заявили в экстренной службе.

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