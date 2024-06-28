В Башкирии в квартире нашли разлагающиеся тела родителей и их сына

Как сообщил «Башинформу» собственный источник, соседи почувствовали неприятный запах, который исходил от жилплощади. С каждым днем зловоние усиливалось, тогда было решено вскрыть дверь. Перед глазами присутствующих предстала ужасающая картина — в помещении лежали разлагающиеся тела пожилых супругов и их сына. Сколько они так пролежали — неизвестно, так как из-за жары процесс разложения мог ускориться.