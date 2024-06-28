В Башкирии в квартире нашли разлагающиеся тела родителей и их сына

Как сообщил «Башинформу» собственный источник, соседи почувствовали неприятный запах, который исходил от жилплощади. С каждым днем зловоние усиливалось, тогда было решено вскрыть дверь. Перед глазами присутствующих предстала ужасающая картина — в помещении лежали разлагающиеся тела пожилых супругов и их сына. Сколько они так пролежали — неизвестно, так как из-за жары процесс разложения мог ускориться.
«Предварительно, семья вела асоциальный образ жизни, занималась собирательством. Также они злоупотребляли алкоголем. По одной из версий, они могли отравиться либо спиртосодержащей продукцией, либо просроченной едой», — рассказал собеседник информагентства.
В пресс-службе регионального следственного комитета «Башинформу» сообщили, что проводится проверка по факту обнаружения семьи из трех совершеннолетних человек в своей квартире.
«По предварительным данным, признаков криминального характера не усматривается, проводятся судебно-медицинские экспертизы с целью установления причины смерти», — заявили в ведомстве.