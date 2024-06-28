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Пожар в Азове ликвидирован

Никто не пострадал.

Источник: скриншот с видео из официального канала ГУ МЧС России по Ростовской области

Вчера, 27 июня, в 16:30 в пожарную охрану поступило сообщение о загорании дома и гаража на улице Калинина, 17. Из-за плотной застройки огонь распространился на кровлю соседнего дома. К тушению привлечены 37 сотрудников МЧС России на 11 единиц техники. Об этом сообщает официальный канал ГУ МЧС России по Ростовской области.

 — В 17:56 пожар локализован на площади 450 квадратных метров. Огнеборцам удалось не допустить распространение огня на два близстоящих дома. Никто не пострадал, — говорится в сообщении.

В 18:06 открытое горение ликвидировано. Проводится проливка конструкций.

МЧС
пожары