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В Бухарской области мужчина убил брата в пьяной драке

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Гиждуване в результате пьяной драки между братьями один из них насмерть зарезал другого. В суде убийца попросил снисхождения, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Известно, что 50-летний житель Гиждуванского района Бухарской области занимался бизнесом в Хорезме. Он приехал на свою малую родину, чтобы повидаться с родней и помочь в делах семьи, в том числе, своему брату.

На следующий день оба брата в кругу родственников собрались за столом и распивали спиртные напитки. Между ними возникли разногласия и началась потасовка. Обвиняемый показал, что, спасаясь от ударов брата, спрятался на кухне. Но тот преследовал его и продолжал избивать. Тогда обвиняемый схватил кухонный нож и нанес им брату множественные травмы. Его остановили подоспевшие на крики родственники. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, но через несколько дней он скончался в районной больнице.

«Я сожалею о том, что произошло. Я прошу у суда снисхождения», — заявил в Гиждуваном районном суде брат погибшего.

По имеющимся данным преступника приговорили к 10 годам лишения свободы.