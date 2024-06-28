В Бухарской области мужчина убил брата в пьяной драке

На следующий день оба брата в кругу родственников собрались за столом и распивали спиртные напитки. Между ними возникли разногласия и началась потасовка. Обвиняемый показал, что, спасаясь от ударов брата, спрятался на кухне. Но тот преследовал его и продолжал избивать. Тогда обвиняемый схватил кухонный нож и нанес им брату множественные травмы. Его остановили подоспевшие на крики родственники. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, но через несколько дней он скончался в районной больнице.