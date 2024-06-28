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Во Владивостоке больше недели назад загадочно исчезла мать с двухлетним ребенком

Ориентировку в социальных сетях опубликовал поисковый отряд «Примпоиск».

Источник: Соцсети

Во Владивостоке пропали 25-летняя женщина и двухлетняя девочка, сообщает ИА PrimaMedia. Вестей от них нет уже больше недели. Помощи в поисках попросили волонтеры ПСО «Примпоиск».

Так, по имеющимся данным, Мария Плюгина 1999 года рождения и Надежда Плюгина 2021 года рождения ушли из дома еще 20 июня. Примечательно, что время ухода родственники указали 4.15. Проживает женщина и малышка по адресу Тунгусская, 65. До настоящего времени, а это уже восемь дней, их местоположение неизвестно.

Приметы пропавшей женщины — рост 160−170 см, телосложение среднее, волосы рыжего цвета длиной ниже плеч. Когда уходила из дома, то была одета в серую кофту с капюшоном, синие джинсы, зеленые кроссовки с белыми вставками, при себе также имела голубой рюкзак.

О приметах ребенка не сообщается.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении людей, волонтеры традиционно просят обращаться по указанным телефонам:

8 (423) 226−71−71, 102 или 112 — полиция 8 914 721 22 32, 8 924 009 92 21— волонтёры.