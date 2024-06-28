Во Владивостоке больше недели назад загадочно исчезла мать с двухлетним ребенком

Так, по имеющимся данным, Мария Плюгина 1999 года рождения и Надежда Плюгина 2021 года рождения ушли из дома еще 20 июня. Примечательно, что время ухода родственники указали 4.15. Проживает женщина и малышка по адресу Тунгусская, 65. До настоящего времени, а это уже восемь дней, их местоположение неизвестно.