Во Владивостоке больше недели назад загадочно исчезла мать с двухлетним ребенком

Во Владивостоке пропали 25-летняя женщина и двухлетняя девочка, сообщает ИА PrimaMedia. Вестей от них нет уже больше недели. Помощи в поисках попросили волонтеры ПСО «Примпоиск».
Так, по имеющимся данным, Мария Плюгина 1999 года рождения и Надежда Плюгина 2021 года рождения ушли из дома еще 20 июня. Примечательно, что время ухода родственники указали 4.15. Проживает женщина и малышка по адресу Тунгусская, 65. До настоящего времени, а это уже восемь дней, их местоположение неизвестно.
Приметы пропавшей женщины — рост 160−170 см, телосложение среднее, волосы рыжего цвета длиной ниже плеч. Когда уходила из дома, то была одета в серую кофту с капюшоном, синие джинсы, зеленые кроссовки с белыми вставками, при себе также имела голубой рюкзак.
О приметах ребенка не сообщается.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении людей, волонтеры традиционно просят обращаться по указанным телефонам: