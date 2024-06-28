В Самаре оштрафовали блогера, организовавшего шествие в костюмах

В карточке дела на сайте суда указано, что самарский блогер договорился с директором одного из ресторанов провести рекламный флешмоб. Он организовал массовую прогулку с 20 людьми, переодетыми в костюмы «Человека-паука» и поющими песню исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) «Я Русский». Они прошли от улицы Лесной, где расположен ресторан, по набережной до Жигулевского пивоваренного завода.