Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Анапе на пляже отдыхающие нашли минометные мины

На одном из пляжей Бугазской косы в Анапе туристы обнаружили в песке ржавый металлический предмет, напоминающий боеприпас.

Источник: Росгвардия Краснодарский край — Telegram

По вызову отдыхающих на место прибыли взрывотехники регионального управления Росгвардии, которые обследовали территорию и извлекли на поверхность три минометные мины калибра 82 мм.

Несколькими днями ранее, в хуторе Междуреченском Павловского района, вблизи реки Тихонькой рыбак нашел 122 мм артиллерийский снаряд, а жители Абинска на берегу реки Абин — ручную гранату Ф-1.

За прошлую неделю специалисты Росгвардии обследовали и безопасно уничтожили более десяти боеприпасов периода Великой Отечественной войны, найденных в регионе.