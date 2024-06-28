В Анапе на пляже отдыхающие нашли минометные мины

По вызову отдыхающих на место прибыли взрывотехники регионального управления Росгвардии, которые обследовали территорию и извлекли на поверхность три минометные мины калибра 82 мм.



Несколькими днями ранее, в хуторе Междуреченском Павловского района, вблизи реки Тихонькой рыбак нашел 122 мм артиллерийский снаряд, а жители Абинска на берегу реки Абин — ручную гранату Ф-1.



За прошлую неделю специалисты Росгвардии обследовали и безопасно уничтожили более десяти боеприпасов периода Великой Отечественной войны, найденных в регионе.