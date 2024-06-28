Массовые затопления дорог в Приморье: 55 участков под водой

Напомним, мощные дожди, которые не прекращаются в Приморье, уже достигли нормы месячных осадков в некоторых муниципалитетах. По сообщению министра по делам ГОЧС региона Александра Златкина, последние дожди вызвали на отдельных участках рек центральных и западных районов местные подъемы уровня воды до полутора метров. На севере Приморья сейчас более 100 специалистов борются с последствиями паводка, вызванного сильными и длительными дождями. Ухудшение паводковой ситуации вызвано быстрым подъемом уровня воды в реках Уссури, Большая Уссурка и Малиновка.