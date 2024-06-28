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Массовые затопления дорог в Приморье: 55 участков под водой

Ситуация остается напряженной в девяти муниципальных районах региона.

Сейчас в Ричмонде: +22° 0 м/с 88% 757 мм рт. ст. +23°
Источник: PrimaMedia.ru

В результате сильных дождей в Приморье образовалось 55 затопленных участков, нарушивших движение автотранспорта. Ситуация остается напряженной в девяти муниципальных районах региона, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

В частности, в Красноармейском округе отмечено 15 переливов, препятствующих проезду. На автодорогах Лукьяновка — Новополтавка, Рощино — Мельничное, Таежное — Молодежное и Дальнереченск — Восток, а также на дорогах Мельничное — Пластун и Мельничное — Рощино проезд полностью закрыт.

Дополнительно, на 19-м километре трассы Метеоритное — Измайлиха — Глубинное введен запрет на движение легковых автомобилей.

Отрезанными остаются Новокрещенка, Молодежное, Мельничное, Дальний Кут, Дерсу.

В Дальнереченском районе затоплено 17 участков, из которых на дороге Дальнереченск — Ариадное проезд закрыт для всех автомобилей на нескольких участках. Альтернативный маршрут предусмотрен через село Уборка.

Для транспорта с повышенной проходимостью доступен проезд на участках с 77 по 78 километры автодороги Дальнереченск — Ариадное, а также на участках автодорог Ракитное — Ясная Поляна, Ракитное — Поляны и Мартынова Поляна, и Дальнереченск — Ракитное.

В Дальнереченском городском округе ограничено движение легковых автомобилей на многих улицах, включая Молодежную, Архаринскую, Шевчука и другие, а также закрыт доступ в села Лазо и Краснояровка.

В Пожарском округе единственный перелив на дороге Красный Яр — Олон нарушил связь с селом Олон, жители которого обеспечены всем необходимым.

В Чугуевском округе ограничен проезд на нескольких участках из-за переливов, зато в Тернейском округе дорога на 5-м километре автодороги Ключи — Джигит полностью перекрыта.

В Ханкайском округе сохраняется перелив на 140-м километре дороги Сибирцево — Жариково — Комиссарово, а в Яковлевском округе движение ограничено на нескольких участках автодороги Загорное — Орлиное.

В Яковлевском округе с 1 по 3 километр автодороги Загорное — Орлиное проезд открыт только для техники с высокой проходимостью.

В Михайловском округе проезд затруднен на 31-м километре дороги Михайловка — Дальнее, доступен только для техники с высокой проходимостью.

Напомним, мощные дожди, которые не прекращаются в Приморье, уже достигли нормы месячных осадков в некоторых муниципалитетах. По сообщению министра по делам ГОЧС региона Александра Златкина, последние дожди вызвали на отдельных участках рек центральных и западных районов местные подъемы уровня воды до полутора метров. На севере Приморья сейчас более 100 специалистов борются с последствиями паводка, вызванного сильными и длительными дождями. Ухудшение паводковой ситуации вызвано быстрым подъемом уровня воды в реках Уссури, Большая Уссурка и Малиновка.