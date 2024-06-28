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Мужа «королевы марафонов» перевели в штурмовое подразделение

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Супруга арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег «королевы марафонов» Алексея Блиновского перевели в штурмовое подразделение, он участвует в боях под Красногоровкой, сообщил РИА Новости его сослуживец и экс-адвокат Эльман Пашаев.

Источник: РИА "Новости"

«Он с мая в штурмовом подразделении пятой отдельной мотострелковой бригады, участвует в боях под Красногоровкой, нас перевели в один день», — сказал Пашаев.

Юрист также оспорил заявление ряда СМИ о том, что мужчина уезжал в Москву решать финансовые вопросы, а затем вернулся в часть.

«Это не соответствует действительности, в увольнение он пока не ходит», — добавил Пашаев.

Блиновский находится в зоне СВО, он участвует в спецоперации под позывным «Брикс», сообщал Пашаев РИА Новости в середине апреля, пояснив, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. При этом в конце мая осведомленный источник сообщал РИА Новости, что Блиновский находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач.

Супруги Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 706 из которых незаконно легализовали. СК обвиняет Блиновского в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.

расследование