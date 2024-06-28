Мужа «королевы марафонов» перевели в штурмовое подразделение

Блиновский находится в зоне СВО, он участвует в спецоперации под позывным «Брикс», сообщал Пашаев РИА Новости в середине апреля, пояснив, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. При этом в конце мая осведомленный источник сообщал РИА Новости, что Блиновский находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач.