В Челябинской области жертвой мошенников стала 8-летняя девочка

Сообщается, что все произошло в Миассе.
«Ребенок остался дома под присмотром бабушки. Играя в любимом приложении, она получила сообщение с предложением о покупке игровой валюты. Девочка согласилась и продолжила переписку уже в мессенджере», — рассказали в региональном полицейском Главке.
Под руководством незнакомой собеседницы школьница взяла телефон бабушки и перевела на мошенниками более 8 тыс. рублей. Позже родственница обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.
В другом случае злоумышленники обманули 65-летнюю пенсионерку. При помощи известного приложения поиска попутчиков она договорилась с водителем о поездке. В мессенджере ей выслали ссылку якобы для подтверждения оплаты. После того, как женщина прошла по ней, аферисты получили удаленный доступ к телефону и списали со счетов 14 тыс. рублей.