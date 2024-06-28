В Челябинской области жертвой мошенников стала 8-летняя девочка

В другом случае злоумышленники обманули 65-летнюю пенсионерку. При помощи известного приложения поиска попутчиков она договорилась с водителем о поездке. В мессенджере ей выслали ссылку якобы для подтверждения оплаты. После того, как женщина прошла по ней, аферисты получили удаленный доступ к телефону и списали со счетов 14 тыс. рублей.