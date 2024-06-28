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В Челябинской области жертвой мошенников стала 8-летняя девочка

В Челябинской области жертвой мошенников стала 8-летняя девочка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что все произошло в Миассе.

«Ребенок остался дома под присмотром бабушки. Играя в любимом приложении, она получила сообщение с предложением о покупке игровой валюты. Девочка согласилась и продолжила переписку уже в мессенджере», — рассказали в региональном полицейском Главке.

Под руководством незнакомой собеседницы школьница взяла телефон бабушки и перевела на мошенниками более 8 тыс. рублей. Позже родственница обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.

В другом случае злоумышленники обманули 65-летнюю пенсионерку. При помощи известного приложения поиска попутчиков она договорилась с водителем о поездке. В мессенджере ей выслали ссылку якобы для подтверждения оплаты. После того, как женщина прошла по ней, аферисты получили удаленный доступ к телефону и списали со счетов 14 тыс. рублей.