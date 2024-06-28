Утечка химикатов в Хабаровском крае могла быть диверсией

Произошедшая 23 июня этого года утечка отходов оловорудного производства в посёлке Горный Солнечного района могла быть следствием преднамеренных действий. Внутреннее расследование на предприятии уже выявило лиц, которые умышленно разрушили пульпопровод, по которому жидкая фракция доставляется с ГОКа к месту складирования. Готовится заявление в правоохранительные органы. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщил информированный источник.
Напомним, в минувшее воскресенье около шести часов вечера из пульпопровода Солнечной обогатительной фабрики случилась утечка. Отходы производства полились в реку Силинка. Как рассказывали очевидцы, вода окрасилась в зеленовато-молочный цвет.
Профильные службы предприятия через час утечку устранили. Началось внутреннее расследование.
Выяснилось, что неизвестные сбили камнем клапаны быстроразъёмных соединений. Служба безопасности предприятия уже установила этих лиц. Есть подозрение, что сделали они это с целью причинить репутационный и экономический вред компании. Материалы внутреннего расследования готовятся к передаче в правоохранительные органы.
Также предпринимаются меры к усилению конструктивных элементов пульпопровода, чтобы исключить возможность посторонним лицам нарушить его целостность.
Напомним, по факту утечки отходов оловорудного производства в Солнечном районе проверки проводят Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура и Росприроднадзор.