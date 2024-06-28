Утечка химикатов в Хабаровском крае могла быть диверсией

Произошедшая 23 июня этого года утечка отходов оловорудного производства в посёлке Горный Солнечного района могла быть следствием преднамеренных действий. Внутреннее расследование на предприятии уже выявило лиц, которые умышленно разрушили пульпопровод, по которому жидкая фракция доставляется с ГОКа к месту складирования. Готовится заявление в правоохранительные органы. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщил информированный источник.