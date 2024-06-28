В Самаре задержан гражданин за незаконное хранение боеприпасов

По информации ведомства, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Задержанный хранил при себе 20 патронов калибра 5,45 мм, пригодные для стрельбы.