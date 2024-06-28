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В Самаре задержан гражданин за незаконное хранение боеприпасов

В Самаре сотрудникам уголовного розыска поступила информация о причастно местного жителя 1981 года рождения к незаконному хранению боеприпасов.

Данные подтвердились. Мужчину задержали на ул. Челюскинцев с пакетом, в котором были предметы, похожие на патроны, сообщает МВД Самарской области.

По информации ведомства, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Задержанный хранил при себе 20 патронов калибра 5,45 мм, пригодные для стрельбы.

Подозреваемый пояснил, что незаконно хранил боеприпасы без цели сбыта. Он даже пытался избавиться от них, но не успел.