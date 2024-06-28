Ребенок утонул в озере Боровое в Ленобласти

27 июня спасатели трижды выезжали на поиски людей. К сожалению, среди пропавших оказались погибшие. О подробностях сообщила Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.
— Отряд Шлиссельбурга выезжал на озеро Боровое. Там утонул ребенок. Водолазная группа доставила тело на берег и передала его сотрудникам полиции, — рассказали специалисты.
В течение дня в отряд Приозерска поступила информация, что мужчина серьезно повредил голову на острове озера Вуокса. На место приехали спасатели и скорая. Пострадавшего привезли на берег и передали врачам, где ему оказали медицинскую помощь.
В минувший четверг отряд Тосно выезжал в поселок Красный Бор. Дежурная смена организовала поиски мужчины. Последний, к сожалению, утонул в местном водоеме. Спасатели обнаружили тело и передали его правоохранителям.
К слову, накануне, 27 июня, на Васильевском острове в Петербурге умерла годовалая девочка. Малышка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. После этого кроху со множественными травмами госпитализировали. Врачи отчаянно боролись за жизнь ребенка, но, к сожалению, спасти его не удалось.
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