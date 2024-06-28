Ребенок утонул в озере Боровое в Ленобласти

К слову, накануне, 27 июня, на Васильевском острове в Петербурге умерла годовалая девочка. Малышка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. После этого кроху со множественными травмами госпитализировали. Врачи отчаянно боролись за жизнь ребенка, но, к сожалению, спасти его не удалось.