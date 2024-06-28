Фиктивный брак с иностранцем: в Крыму выявили канал незаконной миграции

По данным следствия, двое жителей полуострова привлекали крымчанок для заключения фиктивного брака с приезжими за деньги.
«Сообщники приискивали женщин из числа жительниц полуострова, желающих за денежное вознаграждение вступить в заведомо фиктивный брак с гражданами иностранных государств с целью получения последними разрешения на временное проживание в России», — говорится в сообщении.
Деятельность преступной группы пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым.
«В отношении двух организаторов нелегальной миграции, а также четверых женщин, вступавших в фиктивный брак, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. “а” ч. 2 ст. 332.1 УК РФ (“Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору”)», — уточняют в УФСБ по РК.
По данной статье, в случае признания вины, задержанным может грозить до семи лет лишения свободы.