Трамваи встали в Екатеринбурге из-за отпавшего у вагона колеса

Информацию о поломке подтвердили в диспетчерской ЕМУП «Гортранс». «По времени непонятно, через сколько запустят движение. Работают аварийщики», — заявил диспетчер.



Напомним, в мае на екатеринбургском Вторчермете сгорел трамвай. Как сообщили в пресс-службе мэрии, возгорание возникло из-за короткого замыкания силового кабеля, расположенного между крышей и потолком. Ущерб от пожара оценивается как минимальный — безвозвратно утерян один вагон, он восстановлению не подлежит. Отдельно отмечается обученность вагоновожатого, который организовал быструю эвакуацию пассажиров из салона. По этой причине ни один человек в результате пожара не пострадал.