В Приангарье бывший вагнеровец в пьяной драке зарезал родного брата

В суде он рассказал, что конфликт, ставший роковым, начал брат, который «оскорбил его нецензурной бранью» и несколько раз ударил по травмированной на СВО руке. Разозлившись, мужчина взял нож и нанес родственнику два удара в грудь и спину, от чего тот скончался.