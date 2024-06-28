В Приангарье бывший вагнеровец в пьяной драке зарезал родного брата

Как рассказали в пресс-службе суда, трагедия произошла 14 ноября прошлого года в деревне Улан Баяндаевского района. Сам экс-вагнеровец, который ранее уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, обстоятельства дела «помнит смутно, поскольку был пьян».
Вообще отношения братьев хорошим назвать не смог бы никто — между ним постоянно случались конфликты. Причем, инициатором их был вовсе тот, кто вернулся из зоны СВО.
Согласно материалам уголовного дела, мужчина участвовал в боевых действиях на территории ДНР и ЛНР с 1 февраля по 24 марта 2023 года в качестве добровольца — бойца ЧВК «Вагнер», был награжден медалью За освобождение Артемовска". Домой вернулся после ранения.
В суде он рассказал, что конфликт, ставший роковым, начал брат, который «оскорбил его нецензурной бранью» и несколько раз ударил по травмированной на СВО руке. Разозлившись, мужчина взял нож и нанес родственнику два удара в грудь и спину, от чего тот скончался.
Суд первой инстанции приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Его адвокат посчитал приговор слишком суровым и подал апелляцию, попросив учесть явку своего подзащитного с повинной, его участие в СВО и «противоправное и аморальное поведение потерпевшего» в качестве смягчающих наказание обстоятельств. Но апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений.