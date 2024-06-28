Красноярскому бизнесмену Нуссу дали 9 лет за хищение 1,4 млрд рублей

Свою вину Александр Нусс полностью отрицает и заявляет, что выполнить условия кредитного займа он не смог якобы по причине управленческих ошибок и неисполнения обязательств со стороны контрагентов. Однако в ходе следствия выяснилось, что компания бизнесмена даже не приступила к подготовке площадки для оборудования. Его фирма также бездействовала, когда иностранная компания не поставила оборудование.