Красноярскому бизнесмену Нуссу дали 9 лет за хищение 1,4 млрд рублей

Красноярского бизнесмена и владельца компании «Сиблес Проект» Александра Нусса приговорили к 9 годам за хищение более 1,4 млрд рублей при строительстве комплекса по переработке леса в Красноярском крае.
По данным следствия, в 2015 году предприниматель похитил более 1,4 млрд рублей кредитных средств, предназначенных для строительства производственного комплекса по переработке леса в Сосновоборске Красноярского края. Более половины похищенного он вывел в Швецию с использованием фиктивных документов под видом оплаты контракта по поставке оборудования.
Свою вину Александр Нусс полностью отрицает и заявляет, что выполнить условия кредитного займа он не смог якобы по причине управленческих ошибок и неисполнения обязательств со стороны контрагентов. Однако в ходе следствия выяснилось, что компания бизнесмена даже не приступила к подготовке площадки для оборудования. Его фирма также бездействовала, когда иностранная компания не поставила оборудование.
В прениях гособвинитель запросил для Александра Нусса 13 лет колонии со штрафом в размере двух миллионов рублей.
Суд приговорил бизнесмена к 9 годам колонии общего режима со штрафом в размере одного миллиона рублей. Расследование в отношении соучастников продолжается. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании суммы причиненного ущерба от действий Александра Нусса.