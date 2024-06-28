В Молдове новорожденная подавилась материнским молоком и перестала дышать — счет шел на секунды: Скорая могла не успеть, малышку спасла оператор Службы 112 — давала матери инструкции по телефону

Родители сразу позвонили в службу 112. Трубку подняла оператор Виорика, которая сразу направила на место ЧП скорую помощь и доступно объяснила маме, как реанимировать ребёнка.
Несмотря на то, что «скорая» была уже в пути, счет шёл на секунды и любое неверное движение могло стать фатальным. К счастью, мама не растерялась и чётко следовала советам оператора службы 112. Благодаря этому малышка снова задышала.
Бригада врачей прибыла по указанному адресу за 5 минут. Новорожденную с мамой забрали в больницу, чтобы провести обследования и удостовериться, что её жизни ничего не угрожает.