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В Молдове новорожденная подавилась материнским молоком и перестала дышать — счет шел на секунды: Скорая могла не успеть, малышку спасла оператор Службы 112 — давала матери инструкции по телефону

Накануне, 26 июня, семья из Оргеева пережила кошмар. Время будто остановилось, когда их новорожденный ребёнок оказался в шаге от смерти. Малышка подавилась материнским молоком и перестала дышать.

Родители сразу позвонили в службу 112. Трубку подняла оператор Виорика, которая сразу направила на место ЧП скорую помощь и доступно объяснила маме, как реанимировать ребёнка.

Несмотря на то, что «скорая» была уже в пути, счет шёл на секунды и любое неверное движение могло стать фатальным. К счастью, мама не растерялась и чётко следовала советам оператора службы 112. Благодаря этому малышка снова задышала.

Бригада врачей прибыла по указанному адресу за 5 минут. Новорожденную с мамой забрали в больницу, чтобы провести обследования и удостовериться, что её жизни ничего не угрожает.

несчастный случай