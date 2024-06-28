Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти прокомментировали сообщения о громких хлопках ночью в Воронеже

Звуки не связаны с работой ПВО.

Воронежцы сообщили в социальных сетях о громких хлопках, которые слышали ночью пятницы, 28 июня, в разных частях города, в частности — Северном микрорайоне и в районе Песчаного лога. Сообщения прокомментировали в пресс-службе правительства Воронежской области. По информации властей, эти звуки не связаны с работой ПВО. В оперативные службы обращений не поступало.

Горожане высказали предположение, что причиной громких звуков мог стать очередной запуск салюта.

РИА «Воронеж» писало, что в ночь на среду, 26 июня, громкие хлопки были слышны в районе Отрадного. Оказалось, что в микрорайоне Черемушки неизвестные запустили салют прямо во дворе многоэтажного дома.