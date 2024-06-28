Власти прокомментировали сообщения о громких хлопках ночью в Воронеже

Воронежцы сообщили в социальных сетях о громких хлопках, которые слышали ночью пятницы, 28 июня, в разных частях города, в частности — Северном микрорайоне и в районе Песчаного лога. Сообщения прокомментировали в пресс-службе правительства Воронежской области. По информации властей, эти звуки не связаны с работой ПВО. В оперативные службы обращений не поступало.