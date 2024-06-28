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Обвиняемый в педофилии бывший гендиректор комбината попросился на свободу

Суд оставил в СИЗО бывшего гендиректора челябинского комбината Ходорковского.

Источник: pchela.news

Суд оставил в СИЗО бывшего гендиректора ЧЭМК Павла Ходорковского. Известно, что он просил изменить меру пресечения на что-нибудь помягче: домашний арест или подписка. Но Челябинский областной суд оставил решение в силе.

— Решение Центрального районного суда оставлено без изменений, — рассказали в облсуде.

72-летнего Ходорковского задержали 11 июня. Его обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также известно, что у Ходорковского была сообщница, поставляющая ему девушек. Ее тоже отправили в СИЗО.