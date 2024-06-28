220 тысяч рублей заплатят жители Хабаровского края за поджог леса

Специализированные патрули Хабаровского края, в состав которых входят сотрудники лесной охраны, МЧС и полиции, обходят наиболее посещаемые места отдыха. С начала пожароопасного периода было проведено свыше 7 000 патрульных мероприятий и роздано более 8 тысяч информационных листовок о правилах пожарной безопасности, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
По словам, и.о. начальника отдела лесного контроля (надзора) и лесной охраны Ольга Турчан, многие жители, отправляющиеся в лес на отдых, не соблюдают установленные нормы пожарной безопасности. В условиях специального противопожарного режима, который действует в регионе в настоящее время, запрещено использование огня в лесах.
По результатам патрулирования с начала пожароопасного периода было зафиксировано 98 нарушений пожарной безопасности в лесах.
Министерство лесного хозяйства и лесопереработки края напоминает, что на протяжении пожароопасного сезона в лесах запрещается использовать открытый огонь — костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни. Категорически запрещено бросать горящие спички, окурки и стекло под кронами деревьев и оставлять пропитанные горючими веществами материалы. За нарушения предусмотрены штрафы до 1 млн рублей, а в случае намеренного поджога — до 2 млн рублей.