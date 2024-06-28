220 тысяч рублей заплатят жители Хабаровского края за поджог леса

Специализированные патрули Хабаровского края, в состав которых входят сотрудники лесной охраны, МЧС и полиции, обходят наиболее посещаемые места отдыха. С начала пожароопасного периода было проведено свыше 7 000 патрульных мероприятий и роздано более 8 тысяч информационных листовок о правилах пожарной безопасности, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.