Узбекистанца убило молнией в Казахстане. Видео

По информации Tengrinews, трагический инцидент произошел вечером 25 июня, когда молния попала в бесхозный дом, вследствие чего произошло возгорание. Отмечается, что в момент удара молнии в доме находился человек, оказавшийся гражданином Узбекистана.
В ходе расследования было установлено, что он приехал в Казахстан месяцем ранее и был временно зарегистрирован в доме жителя села Миялы. При осмотре его тела телесных повреждений не обнаружено, его передали в морг районной больницы для судебно-медицинской экспертизы.