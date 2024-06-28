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Узбекистанца убило молнией в Казахстане. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Гражданин Узбекистана погиб от удара молнии в селе Миялы Атырауской области в Казахстане.

По информации Tengrinews, трагический инцидент произошел вечером 25 июня, когда молния попала в бесхозный дом, вследствие чего произошло возгорание. Отмечается, что в момент удара молнии в доме находился человек, оказавшийся гражданином Узбекистана.

В ходе расследования было установлено, что он приехал в Казахстан месяцем ранее и был временно зарегистрирован в доме жителя села Миялы. При осмотре его тела телесных повреждений не обнаружено, его передали в морг районной больницы для судебно-медицинской экспертизы.

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