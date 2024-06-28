Узбекистанца убило молнией в Казахстане. Видео

В ходе расследования было установлено, что он приехал в Казахстан месяцем ранее и был временно зарегистрирован в доме жителя села Миялы. При осмотре его тела телесных повреждений не обнаружено, его передали в морг районной больницы для судебно-медицинской экспертизы.