Массовое ДТП произошло на МКАД, пострадал мотоциклист

«Сегодня утром 63-летний водитель автомобиля Geely, двигаясь по внутреннему кольцу МКАД, в районе 9-го километра из-за несоблюдения безопасной дистанции до впереди двигавшегося автомобиля Skoda совершил с ним столкновение. От удара последнего отбросило вперед, в результате чего он повредил автомобиль Kia», — рассказали в УГАИ.



Следовавший в той же полосе 29-летний водитель мотоцикла BMW не успел среагировать на изменение дорожной обстановки и совершил наезд на автомобиль Skoda. «В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения. На месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска и следственно-оперативная группа», — сообщили в УГАИ.



Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки.