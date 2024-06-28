Из окон валит густой дым: во Владивостоке загорелся склад

Двухэтажный «вьетнамский» склад вещей на улице Фадеева загорелся во Владивостоке. Пожарные прибыли на место происшествия через восемь минут после получения информации о возгорании.
Из дверей склада на первом этаже вырывалось пламя, шел густой черный дым, огонь частично перешел на второй этаж. Сотрудники МЧС быстро среагировали и не дали огню распространиться на все здание.
Пострадала площадь около 150 квадратных метров. Специалисты проводят разборку и проливку конструкций. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Всего в тушении задействовали семь единиц пожарной техники и 30 специалистов.
Ранее «КП» писала о пожаре на торговой базе «Камчатка» в Находке. Кровля здания частично обрушилась, пострадала площадь около тысячи квадратных метров.