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Из окон валит густой дым: во Владивостоке загорелся склад

Склад вьетнамских вещей горит во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

Двухэтажный «вьетнамский» склад вещей на улице Фадеева загорелся во Владивостоке. Пожарные прибыли на место происшествия через восемь минут после получения информации о возгорании.

Из дверей склада на первом этаже вырывалось пламя, шел густой черный дым, огонь частично перешел на второй этаж. Сотрудники МЧС быстро среагировали и не дали огню распространиться на все здание.

Пострадала площадь около 150 квадратных метров. Специалисты проводят разборку и проливку конструкций. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Всего в тушении задействовали семь единиц пожарной техники и 30 специалистов.

Ранее «КП» писала о пожаре на торговой базе «Камчатка» в Находке. Кровля здания частично обрушилась, пострадала площадь около тысячи квадратных метров.

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