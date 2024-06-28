На ГРЭС-1 в Экибастузе произошло ЧП

«28 июня текущего года в 5:24 произошло технологическое нарушения в ТОО “Экибастузская ГРЭС-1”, в результате были остановлены энергоблоки № 2,3,4,7. Станция снизила генерацию с 2080 до 320 МВт», — говорится в информации.