На ГРЭС-1 в Экибастузе произошло ЧП

На ГРЭС-1 в Экибастузе произошло технологическое нарушение, которое привело к остановке работы четырех энергоблоков, сообщает пресс-служба министерства энергетики.
«28 июня текущего года в 5:24 произошло технологическое нарушения в ТОО “Экибастузская ГРЭС-1”, в результате были остановлены энергоблоки № 2,3,4,7. Станция снизила генерацию с 2080 до 320 МВт», — говорится в информации.
В настоящее время в работе энергоблоки № 2, 4, 8. Генерация станции составляет 971 МВт. Ведутся пусковые операции по включению остальных блоков.
Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля начато расследование технологического нарушения.