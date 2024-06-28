Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ГРЭС-1 в Экибастузе произошло ЧП

На станции остановлена работа четырех энергоблоков.

На ГРЭС-1 в Экибастузе произошло технологическое нарушение, которое привело к остановке работы четырех энергоблоков, сообщает пресс-служба министерства энергетики.

«28 июня текущего года в 5:24 произошло технологическое нарушения в ТОО “Экибастузская ГРЭС-1”, в результате были остановлены энергоблоки № 2,3,4,7. Станция снизила генерацию с 2080 до 320 МВт», — говорится в информации.

В настоящее время в работе энергоблоки № 2, 4, 8. Генерация станции составляет 971 МВт. Ведутся пусковые операции по включению остальных блоков.

Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля начато расследование технологического нарушения.