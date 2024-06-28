В контрабанде леса на 1,1 млрд рублей обвиняют ОПГ из Иркутской области

ОПГ из пяти человек и иностранца обвиняют в контрабанде леса из Иркутской области на сумму более миллиарда рублей. Жители региона незаконно покупали дерево и продавали за границу. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте совместно с УФСБ и Росгвардией области.
— Участники ОПГ закупали незаконно заготовленную древесину, после чего от имени юридических лиц по исполнению контрактов перемещали ресурсы через Нижнеудинский таможенный пост Иркутской области за пределы России и реализовывали. При этом в процессе декларирования предоставляли недостоверные сведения о происхождении лесопродукции, — пояснили оперативники.
Также жители региона не раз создавали организации в обход законов и проводили ложные денежные операции. Правоохранители провели обыск у членов группировки, во время которого они нашли заготовленные пиломатериалы стоимостью почти 240 миллионов рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что экс-глава фирмы в Ангарске отправится отбывать наказание в колонию общего режима на четыре года. Своими действиями и сообщников она нанесла ущерб бюджету округа в размере более 121 миллиона рублей.