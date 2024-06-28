В контрабанде леса на 1,1 млрд рублей обвиняют ОПГ из Иркутской области

ОПГ из пяти человек и иностранца обвиняют в контрабанде леса из Иркутской области на сумму более миллиарда рублей. Жители региона незаконно покупали дерево и продавали за границу. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте совместно с УФСБ и Росгвардией области.