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Деревянный дом сгорел в Южном микрорайоне Хабаровска

В Хабаровске сгорел заброшенный одноэтажный деревянный дом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Источник: Соцсети

Пожар произошёл 28 июня около 16:11 в заброшенном доме на улице Фурманова, 19. На место прибыли расчёты, которые оперативно приступили к тушению. Спустя полчаса пламя локализовали на площади 50 квадратных метров, а в 16:55 открытое горение удалось ликвидировать. Сейчас ведётся проливка и разбор конструкций.

«Звеном газодымозащитной службы здание проверено, людей в нём не было», — отметили в МЧС. К тушению привлекались 4 единицы техники и 11 пожарных. Причины возгорания установят дознаватели Госпожнадзора.

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