Деревянный дом сгорел в Южном микрорайоне Хабаровска

Пожар произошёл 28 июня около 16:11 в заброшенном доме на улице Фурманова, 19. На место прибыли расчёты, которые оперативно приступили к тушению. Спустя полчаса пламя локализовали на площади 50 квадратных метров, а в 16:55 открытое горение удалось ликвидировать. Сейчас ведётся проливка и разбор конструкций.