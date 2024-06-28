Приставы передали Минобороны 190 тыс. единиц изъятого имущества

По его словам, с января 2023 года приставы передали оборонному ведомству 190,6 тыс. единиц разного имущества, в том числе строительную и компьютерную технику, древесину, табак, машины, лодки и др. Аристов уточнил, что все это было конфисковано по решению судов за преступления, в частности, за нарушение правил охоты или за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.