Экс-главу Урика в Иркутской области осудят за непригодное жильё для сирот

Бывшего главу Уриковского муниципального образования осудят за то, что он разрешил ввести дома для детей-сирот в эксплуатацию, хотя нормам они не отвечали. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Иркутской области.