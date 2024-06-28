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Экс-главу Урика в Иркутской области осудят за непригодное жильё для сирот

Три многоквартирных дома в посёлке Малая Топка предназначались для детей-сирот.

Источник: AP 2023

Бывшего главу Уриковского муниципального образования осудят за то, что он разрешил ввести дома для детей-сирот в эксплуатацию, хотя нормам они не отвечали. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Иркутской области.

«В 2014 году обвиняемый дважды без надлежащей проверки документов подписал и выдал разрешения на ввод в эксплуатацию трёх многоквартирных домов в посёлке Малая Топка Иркутского района», — прокомментировали АиФ-Иркутск в СК.

Все 60 квартиры были предоставлены детям-сиротам. В результате халатного отношения дома построены с нарушениями. В них неправильно установлена система водоснабжения и водоотведения. Также дома возведены с отступлениями от разрешений на строительство и проектной документации.

В отношении 52-летнего депутата следователи завели уголовное дело за халатность. Сейчас расследование завершено. Сотрудники прокуратуры по Иркутской области направили дело в суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд вынес приговор экс-руководителю жилищного отдела министерства имущественных отношений Иркутской области за получение взятки при закупке жилья для детей-сирот.