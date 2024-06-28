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12-летняя девочка утонула в Братске в заливе Курчатова

12-летняя девочка утонула в Братске в заливе Курчатова. От этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

Источник: Reuters

Сегодня девочка 2012 года рождения отдыхала на несанкционированном пляже с мамой. Мяч, с которым она играла, оказался в воде. Девочка пошла за ним и резко пропал из вида. На помощь бросились очевидцы, но найти девочку на дне водоема не представлялось возможным.

Глубина в месте происшествия — до 3 метров, берег пологий. Место не оборудовано для купания, на берегу установлены запрещающие знаки и аншлаги.

Сотрудниками Пожарно-спасательной службы Иркутской области проводятся поисковые работы, которые осложняются мутной водой и наличием различного мусора на дне водоема.

Сотрудниками правоохранительных органов проводятся оперативно-следственные мероприятия, уточняются обстоятельства происшествия.

несчастный случай