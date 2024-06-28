12-летняя девочка утонула в Братске в заливе Курчатова

Сегодня девочка 2012 года рождения отдыхала на несанкционированном пляже с мамой. Мяч, с которым она играла, оказался в воде. Девочка пошла за ним и резко пропал из вида. На помощь бросились очевидцы, но найти девочку на дне водоема не представлялось возможным.
Глубина в месте происшествия — до 3 метров, берег пологий. Место не оборудовано для купания, на берегу установлены запрещающие знаки и аншлаги.
Сотрудниками Пожарно-спасательной службы Иркутской области проводятся поисковые работы, которые осложняются мутной водой и наличием различного мусора на дне водоема.
Сотрудниками правоохранительных органов проводятся оперативно-следственные мероприятия, уточняются обстоятельства происшествия.