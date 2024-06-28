В Петербурге нашли 13-летнего подростка, который обстрелял автобус

Накануне ведомство сообщало о розыске неизвестных, которые в районе станции метро «Лесная» из пневматического пистолета выстрелили в сторону автобуса. В результате оказались разбиты два дверных стекла и одно оконное, никто из пассажиров автобуса не пострадал.
«Полицейские оперативно установили личность стрелка. Им оказался 13-летний подросток, гулявший с друзьями, один из которых и дал ему пострелять», — говорится в сообщении.
Как отмечается, оба юноши доставлены в отдел полиции, где с ними и их законными представителями проведена профилактическая беседа.