В Петербурге нашли 13-летнего подростка, который обстрелял автобус

Накануне ведомство сообщало о розыске неизвестных, которые в районе станции метро «Лесная» из пневматического пистолета выстрелили в сторону автобуса. В результате оказались разбиты два дверных стекла и одно оконное, никто из пассажиров автобуса не пострадал.