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В Петербурге нашли 13-летнего подростка, который обстрелял автобус

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Стрелявший из пневматического пистолета по автобусу в Санкт-Петербурге оказался 13-летним подростком, в полиции с ним проведена профилактическая беседа, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Накануне ведомство сообщало о розыске неизвестных, которые в районе станции метро «Лесная» из пневматического пистолета выстрелили в сторону автобуса. В результате оказались разбиты два дверных стекла и одно оконное, никто из пассажиров автобуса не пострадал.

«Полицейские оперативно установили личность стрелка. Им оказался 13-летний подросток, гулявший с друзьями, один из которых и дал ему пострелять», — говорится в сообщении.

Как отмечается, оба юноши доставлены в отдел полиции, где с ними и их законными представителями проведена профилактическая беседа.