12 костанайцев заразились паразитами после употребления рыбы

Специалисты предупреждают, что только профилактика и соблюдение правил гигиены способны предотвратить заболевание. Это термическая обработка рыбы (варить рыбу не менее 15−20 минут с момента закипания и жарить 20−25 минут мелкими кусками в распластанном виде под слоем жира и обязательно под крышкой). Солить непотрошеную мелкую рыбу (вес одного экземпляра до 50−65 г.) не менее 14 суток, крупную плотву, ельца, чебака (вес одного экземпляра 150−170 г) — не менее 21 дня. Количество соли берется из расчета 2 кг на 10 кг рыбы. Указанные параметры позволяют достичь в тканях рыбы губительную для личинок концентрацию соли.