12 костанайцев заразились паразитами после употребления рыбы

Факторами передачи в большинстве случаев является пренебрежение правилами термической обработки рыбы.
Описторхоз — паразитарное заболевание, которое возникает при проникновении в человеческий организм плоского червя описторха. Источником заболевания является зараженные описторхисами млекопитающие (домашние и дикие плотоядные). Инфицирование происходит при употреблении в пищу рыбы семейства карповых, содержащей жизнеспособных личинок паразита: малосоленой, не прожаренной, свежемороженой, свежевыловленной, а также при случайном проглатывании личинок, попавших на руки или кухонный инвентарь при разделке рыбы. Описторхоз не передается при непосредственном контакте с больными людьми и животными.
— Описторхи в организме человека поражают поджелудочную железу и печень. Первые симптомы заболевания появляются через 2−4 недели с момента заражения, — рассказали в СЭС.
Специалисты предупреждают, что только профилактика и соблюдение правил гигиены способны предотвратить заболевание. Это термическая обработка рыбы (варить рыбу не менее 15−20 минут с момента закипания и жарить 20−25 минут мелкими кусками в распластанном виде под слоем жира и обязательно под крышкой). Солить непотрошеную мелкую рыбу (вес одного экземпляра до 50−65 г.) не менее 14 суток, крупную плотву, ельца, чебака (вес одного экземпляра 150−170 г) — не менее 21 дня. Количество соли берется из расчета 2 кг на 10 кг рыбы. Указанные параметры позволяют достичь в тканях рыбы губительную для личинок концентрацию соли.