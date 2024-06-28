Силовики задержали собственницу сгоревшего здания во Фрязино

По данным следствия, с 2014 года здание находится в собственности жительницы Калуги, вступившей в наследство после смерти супруга. В 2019-м решением арбитражного суда умерший собственник признан банкротом и введена процедура реализации его имущества. С 2021 года здание находилось в ведении ООО «Исприн», в числе руководства которого оказались лица из близкого окружения Белоусовой, что позволило той продолжить получать прибыль от сдачи в аренду помещений, несмотря на то что имущество здания было в конкурсной массе по делу о банкротстве.