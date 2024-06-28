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Две аварии с участием трамваев произошли в Таганроге за один день

Две «трамвайные» аварии произошли в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

Жители Таганрога сообщили в соцсетях о двух «трамвайных» ДТП, произошедших в разных местах города за один день. Посты были опубликованы вчера, 27 июня.

По словам людей, легковушки столкнулись с электротранспортом на Большом проспекте, а также на пересечении Александровской и Смирновского.

Позже в Госавтоинспекции рассказали, что пострадавших в этих случаях не было, но машины и составы получили механические повреждения.

Напомним, в марте говорилось о пяти ДТП с участием трамваев с начала 2024 года. На тот момент ущерб от подобных происшествий за два месяца составил почти 1,5 млн рублей и привел к простою общественного транспорта.

Владельцев легковушек просят не переезжать рельсы, не оставлять машины вблизи прохода составов и не обгонять другие ТС через пути.

Ранее сообщалось, что за две недели в водоемах утонуло почти 90 детей.