Две аварии с участием трамваев произошли в Таганроге за один день

Жители Таганрога сообщили в соцсетях о двух «трамвайных» ДТП, произошедших в разных местах города за один день. Посты были опубликованы вчера, 27 июня.
По словам людей, легковушки столкнулись с электротранспортом на Большом проспекте, а также на пересечении Александровской и Смирновского.
Позже в Госавтоинспекции рассказали, что пострадавших в этих случаях не было, но машины и составы получили механические повреждения.
Напомним, в марте говорилось о пяти ДТП с участием трамваев с начала 2024 года. На тот момент ущерб от подобных происшествий за два месяца составил почти 1,5 млн рублей и привел к простою общественного транспорта.
Владельцев легковушек просят не переезжать рельсы, не оставлять машины вблизи прохода составов и не обгонять другие ТС через пути.
Ранее сообщалось, что за две недели в водоемах утонуло почти 90 детей.