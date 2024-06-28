Верховный суд Татарстана оставил Фаила Камаева в СИЗО

По версии следствия, в 2022 году Фаил Камаев получил от представителя коммерческой организации взятку на сумму более 1,3 млн рублей. За эту сумму глава района оказал фирме содействие в заключении подрядных договоров на проведение строительных работ на объектах района. В апреле Набережночелнинский городской суд отправил Камаева в СИЗО.