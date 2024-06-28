Мужа Блиновской объявили в розыск

Елену и Алексея Блиновских обвиняют в сокрытии от налоговой 906 миллионов рублей, 706 из которых они незаконно легализовали. СК обвиняет мужчину в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.