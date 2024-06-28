Мужа Блиновской объявили в розыск

«Алексей Владимирович Блиновский, 19.02.1983. Разыскивается по статье УК», — следует из базы розыска МВД РФ.
Статья, по которой он разыскивается, не указывается.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчину объявили в розыск из-за того, что он не является к следствию для ознакомления с материалами дела.
Как уточнила РИА Новости адвокат Блиновского Юлия Новичкова, следствие уведомляло защиту, что мужчину объявили в розыск.
«Связано ли это с мерой пресечения? Не знаю, нет», — добавила она.
Сегодня сослуживец Блиновского, экс-адвокат Эльман Пашаев заявил, что мужчину перевели в штурмовое подразделение, он участвует в боях под Красногоровкой.
Как сообщал юрист в середине апреля, Блиновский находится в зоне СВО и участвует в спецоперации под позывным «Брикс» в составе подразделения, занимающегося квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.
При этом в конце мая осведомленный источник сообщал РИА Новости, что Блиновский находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач.
Елену и Алексея Блиновских обвиняют в сокрытии от налоговой 906 миллионов рублей, 706 из которых они незаконно легализовали. СК обвиняет мужчину в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.