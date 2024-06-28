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Мужа Блиновской объявили в розыск

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. МВД России объявило в розыск мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея Блиновского, следует из базы ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Алексей Владимирович Блиновский, 19.02.1983. Разыскивается по статье УК», — следует из базы розыска МВД РФ.

Статья, по которой он разыскивается, не указывается.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчину объявили в розыск из-за того, что он не является к следствию для ознакомления с материалами дела.

Как уточнила РИА Новости адвокат Блиновского Юлия Новичкова, следствие уведомляло защиту, что мужчину объявили в розыск.

«Связано ли это с мерой пресечения? Не знаю, нет», — добавила она.

Сегодня сослуживец Блиновского, экс-адвокат Эльман Пашаев заявил, что мужчину перевели в штурмовое подразделение, он участвует в боях под Красногоровкой.

Как сообщал юрист в середине апреля, Блиновский находится в зоне СВО и участвует в спецоперации под позывным «Брикс» в составе подразделения, занимающегося квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.

При этом в конце мая осведомленный источник сообщал РИА Новости, что Блиновский находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач.

Елену и Алексея Блиновских обвиняют в сокрытии от налоговой 906 миллионов рублей, 706 из которых они незаконно легализовали. СК обвиняет мужчину в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.

расследование