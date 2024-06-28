Уголовные дела по факту пропавших без вести людей будут возбуждать через 30 дней

По ее словам, согласно принятым в первом чтении поправкам в Уголовно-процессуальный кодекс, в Беларуси с 10 до 30 дней был увеличен срок, по истечении которого заводят дела по факту пропавших без вести людей. Она пояснила, что нередко таких людей находят за границей, как правило, в России, однако формально это еще нужно доказать документально. ПО указанной причине, уточнила Филиппова, увеличивается срок.