Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские Петербурга задержали члена банды, похищавшей людей

Полицейские Петербурга задержали члена банды, похищавшей людей.

Накануне ночью во Всеволожске задержали 38-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске по статьям о похищении человека и вымогательстве. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что в 2016—2018-х годах задержанный был участником организованной группы, которая похищала людей и, под угрозой применения оружия или подброса наркотики, вымогали у них деньги.

Следственные органы возбудили уголовные дела по статьям о похищении (126 УК РФ), вымогательстве (163 УК РФ), бандитизме (209 УК РФ), разбое (162 УК РФ) и похищении или повреждении документов, штампов и акцизных марок (325 УК РФ).