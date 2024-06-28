Полицейские Петербурга задержали члена банды, похищавшей людей.

Накануне ночью во Всеволожске задержали 38-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске по статьям о похищении человека и вымогательстве. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Установлено, что в 2016—2018-х годах задержанный был участником организованной группы, которая похищала людей и, под угрозой применения оружия или подброса наркотики, вымогали у них деньги.
Следственные органы возбудили уголовные дела по статьям о похищении (126 УК РФ), вымогательстве (163 УК РФ), бандитизме (209 УК РФ), разбое (162 УК РФ) и похищении или повреждении документов, штампов и акцизных марок (325 УК РФ).