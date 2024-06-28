В Бресте работники МЧС спасли женщину при пожаре в обжещитии

Вечером 27 июня в пятиэтажном общежитии на улице Советской Конституции в Бресте сработала автоматическая пожарная сигнализация. К месту вызова оперативно прибыли работники МЧС. «Зашли в подъезд и почувствовали запах гари. Поднялись на второй этаж: там уже было плотное задымление. Нам показали комнату, где произошел пожар. В ходе разведки я и коллеги обнаружили проживающую там женщину. Вынесли пострадавшую на чистый воздух и передали медикам», — поделился спасатель Виктор Коновалюк.



Женщина 1962 года рождения госпитализирована.



Огонь повредил постельные принадлежности, закопчены стены и потолок в комнате. Причина пожара устанавливается.



Чтобы предупредить огненные чрезвычайные ситуации и не стать их «заложниками», соблюдайте правила пожарной безопасности: не курите в постели, не выбрасывайте непотушенные спички и сигареты; следите за исправностью электропроводки, соблюдайте правила эксплуатации газового оборудования. Установите в домовладениях автономные пожарные извещатели, способные на ранней стадии предупредить беду; в случае пожара звоните в службу спасения по телефонным номерам 101 или 112, напомнили в МЧС.