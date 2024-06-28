В воронежском селе сгорел ангар с 200 килограммами сена

По данным ГУ МЧС про области, спасатели ликвидировали возгорание в 16.25 на площади в 720 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал, уточнили в ведомстве. В ликвидации пожара принимали участие восемь пожарных и две машины. Причину пожара выясняют эксперты.