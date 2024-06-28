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В воронежском селе сгорел ангар с 200 килограммами сена

Огонь уничтожил 200 тонн сена в Воронежской области.

Источник: ГУ МЧС по Воронежской области

Накануне в 15.48 на пульт службы спасения Воронежской области поступило сообщение из Россошанского района о крупном пожаре в селе Поповка. На улице Колхозная горело сено в металлическом ангаре.

Сухое сено вспыхнуло в один момент, в итоге огонь уничтожил 200 тонн сырья.

По данным ГУ МЧС про области, спасатели ликвидировали возгорание в 16.25 на площади в 720 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал, уточнили в ведомстве. В ликвидации пожара принимали участие восемь пожарных и две машины. Причину пожара выясняют эксперты.

МЧС