В воронежском селе сгорел ангар с 200 килограммами сена

Накануне в 15.48 на пульт службы спасения Воронежской области поступило сообщение из Россошанского района о крупном пожаре в селе Поповка. На улице Колхозная горело сено в металлическом ангаре.
Сухое сено вспыхнуло в один момент, в итоге огонь уничтожил 200 тонн сырья.
По данным ГУ МЧС про области, спасатели ликвидировали возгорание в 16.25 на площади в 720 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал, уточнили в ведомстве. В ликвидации пожара принимали участие восемь пожарных и две машины. Причину пожара выясняют эксперты.