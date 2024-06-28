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ГПК: на границе с Украиной обнаружен тайник с компонентами для изготовления взрывных устройств

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе с Украиной обнаружен тайник с компонентами для изготовления взрывных устройств, заявил БЕЛТА официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Как рассказал Антон Бычковский, белорусские пограничники в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда в ходе проведения оперативных мероприятий выявили тайник (схрон) с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств.

«Обнаружены контейнеры с 2 килограммами пластичного взрывчатого вещества, исполнительными устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним», — сообщил Антон Бычковский.

Он отметил, что органами пограничной службы во взаимодействии с Министерством обороны осуществляется комплекс мероприятий по дополнительному прикрытию государственной границы, усилению контроля за воздушным пространством и соблюдения режима на приграничной территории. Пограничная служба Беларуси на границе с Украиной несет службу в усиленном режиме.
Действия по обеспечению пограничной безопасности направлены на недопущение нагнетания обстановки на границе и предупреждение провокаций. Все они будут незамедлительно пресекаться субъектами обеспечения национальной безопасности.