Пограничники сбили квадрокоптер, который летел с украинской территории вглубь Беларуси

Как рассказал Антон Бычковский, Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого «Русского добровольческого корпуса». Зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе Республики Беларусь.
«Вдоль границы регулярно отмечаются разведывательные полеты украинских беспилотных летательных аппаратов. Попытки залета беспилотников на нашу территорию пресекаются с использованием штатного вооружения и технических средств радиоэлектронной борьбы», — отметил официальный представитель Госпогранкомитета.
«26 июня в Ельском районе Гомельской области пограничный наряд от пограничной заставы Мозырского погранотряда в результате применения боевого оружия и средств подавления пресек нарушение воздушного пространства квадрокоптером, двигавшимся с украинской территории вглубь Республики Беларусь. Беспилотный летательный аппарат был принужден к посадке в 150 м от государственной границы», — привел конкретный пример Бычковский.
«На флеш-карте БПЛА обнаружены видеофайлы, анализ которых свидетельствует, что летательный аппарат производил разведку находящихся на приграничной территории промышленных объектов, а также пограничной инфраструктуры», — добавил он.
Антон Бычковский также обозначил, что белорусские пограничники принимают меры по дополнительному прикрытию государственной границы с Украиной.
Как сообщалось ранее, в последнее время в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Пограничная служба Беларуси на границе с Украиной несет службу в усиленном режиме.
Пограничники совместно с Минобороны реагируют на изменение обстановки путем увеличения плотности прикрытия государственной границы, в том числе за счет возможностей оснащенных современным вооружением и военной техникой маневренных групп южного направления. Проводятся дополнительные мероприятия по разведке и контролю состояния режима государственной границы.
Действия по обеспечению пограничной безопасности осуществляются в тесном взаимодействии с частями и соединениями Вооруженных Сил Республики Беларусь и направлены на недопущение нагнетания обстановки на границе и предупреждение провокаций. Все они будут незамедлительно пресекаться субъектами обеспечения национальной безопасности, подчеркнули в Госпогранкомитете.