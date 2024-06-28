Пограничники сбили квадрокоптер, который летел с украинской территории вглубь Беларуси

«Вдоль границы регулярно отмечаются разведывательные полеты украинских беспилотных летательных аппаратов. Попытки залета беспилотников на нашу территорию пресекаются с использованием штатного вооружения и технических средств радиоэлектронной борьбы», — отметил официальный представитель Госпогранкомитета.



«26 июня в Ельском районе Гомельской области пограничный наряд от пограничной заставы Мозырского погранотряда в результате применения боевого оружия и средств подавления пресек нарушение воздушного пространства квадрокоптером, двигавшимся с украинской территории вглубь Республики Беларусь. Беспилотный летательный аппарат был принужден к посадке в 150 м от государственной границы», — привел конкретный пример Бычковский.



«На флеш-карте БПЛА обнаружены видеофайлы, анализ которых свидетельствует, что летательный аппарат производил разведку находящихся на приграничной территории промышленных объектов, а также пограничной инфраструктуры», — добавил он.



Антон Бычковский также обозначил, что белорусские пограничники принимают меры по дополнительному прикрытию государственной границы с Украиной.

Как сообщалось ранее, в последнее время в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины.