«Решила, что живет со мной из-за жалости»: Под Ростовом женщина напала на мужа, усомнившись в его чувствах

В Шахтах 41-летняя женщина напала с ножом на гражданского мужа. когда усомнилась в его чувствах. Мужчина попал в больницу с серьезными травмами. Однако после выписки сам попросил суд не наказывать супругу строго.
ПОСТОЯННО ССОРИЛИСЬ И МИРИЛИСЬ.
Наталья и Виталий жили вместе около пяти лет. По словам знакомых, они часто ссорились.
— Там такие страсти кипели. Ревность, расставания, примирения.
Один из друзей пары утверждает, что конфликты часто провоцировала Наталья. Она сомневалась в том, что ее чувства взаимны, и подозревала гражданского мужа в изменах.
При этом приятель говорит, что Виталий не давал поводов для ревности. А жена могла переживать из-за комплексов. Она не раз признавалась знакомым, что не довольна своей фигурой.
«МНЕ БУДЕТ ТЕБЯ ЖАЛКО».
Очередная ссора вспыхнула снова на почве ревности. Наталья заявила Виталию, что собирается от него уйти. Мужчина не стал отговаривать супругу. Сказал лишь, что в этом случае ему будет жаль женщину.
Казалось бы, совсем безобидная фраза. Но Наталью эти слова задели.
— Я решила, что он живет со мной из-за жалости, — позже расскажет женщина и следователям, и на суде.
По версии следствия, Наталья схватила кухонный нож и напала на Виталия со спины. Правда, увидев у раненого мужа кровь, подозреваемая тут же запаниковала и вызвала скорую помощь. Пока врачи были в пути, она сама пыталась помочь пострадавшему.
Женщина обо всем рассказала прибывшим на место медикам. Она даже уговаривала врачей разрешить ей поехать с Виталием в больницу, но ей запретили.
Вместо ЦРБ женщина отправилась в отдел давать объяснения. В отношении дончанки возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемая во всем призналась и раскаялась.
Пока шло следствие, супруг выздоровел. Он простил Наталью, а позже даже просил суд не отправлять ее в колонию.
Тем не менее суд приговорил обвиняемую к году лишения свободы в колонии общего режима. А Виталий пообещал, что обязательно дождется освобождения Натальи.
Решение суда вступило в законную силу.